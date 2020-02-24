Пушков раскритиковал слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины. Свою позицию сенатор высказал на странице в Twitter.

По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для содействия примирению сторон.

«А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы примирения России и Украины. По его словам, достижение взаимопонимания в российско-украинских отношениях было бы «замечательно для всего мира».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп хочет мира между Россией и Украиной

— В ГД ответили на слова Трампа о мире России и Украины

— Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины