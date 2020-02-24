CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов считает преувеличенными представленные на брифинге в конгрессе США оценки российского вмешательства, заявили источники. По словам представителей нацбезопасности США, на данный момент нет доказательств того, что действия России направлены на переизбрание Трампа.

Ранее газета The New York Times сообщала о намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост. Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы дезинформацией.

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