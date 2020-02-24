Трамп отрицает получение информации о помощи России Сандерсу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от разведки данные о помощи России кандидату Демократической партии на президентских выборах 2020 года Берни Сандерсу. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Трампа, никто не сообщал ему эту информацию. Президент также обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа в сливе данных.

Мотивом огласки могло стать нежелание Демократическое партии отдавать победу на выборах демократу-социалисту Сандерсу, отметил Трамп. Он назвал происходящее расколом в партии.

Ранее The Wasington Post сообщала о российской поддержке предвыборной кампании Сандерса.

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