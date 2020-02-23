В МИД заявили, что Москва не будет созывать новую конференции по Ливии

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в выложенном на сайте министерства интервью заявил, что Москва не планирует созывать новое совещание по Ливии.

Богданов добавил, что успех урегулирования ситуации в Ливии зависит не от количества встреч, а от их качества.

19 января в Берлине состоялась Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, куда приехали представители ОАЭ, Египта, Турции, США, России, Франции, Великобритании и Италии. По итогам встречи стороны определили основные договоренности по Ливии.

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