WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп заявил сотрудникам своей администрации, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому он передавал засекреченную информацию.

В газете отметили, что подобное намерение глава государства высказывал и во время состоявшегося в феврале неофициального обеда с телеведущими.

«Я даю ему работу, а потом он оборачивается против меня», — якобы заявил тогда Трамп, подчеркнув, что Болтон «просто все выдумывает».

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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