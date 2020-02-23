WP: Трамп призвал не публиковать книгу своего экс-советника Болтона
Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона «предателем» и призвал не допустить публикации его книги, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
Американский лидер утверждает, что в книге содержатся засекреченные данные. Это подкрепляется и выводами предварительного обзора специалистами Белого дома. Они заявили, что часть информации находится на сверхсекретном уровне.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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