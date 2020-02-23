Сандерс выиграл праймериз в Неваде

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Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс во время мероприятия кампании в Нью-Гэмпшире... Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс во время мероприятия кампании в Нью-Гэмпшире...
Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс во время мероприятия кампании в Нью-Гэмпшире...
Brian Snyder/Reuters

На праймериз в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что он набрал в этом штате 46,2% голосов.

Второе место занял экс-вице-президент США Джо Байден с 23,6%.

Тройку с 13,9% голосов замкнул бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич.

Ранее Сандерс одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире.

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