Сандерс выиграл праймериз в Неваде

На праймериз в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что он набрал в этом штате 46,2% голосов.

Второе место занял экс-вице-президент США Джо Байден с 23,6%.

Тройку с 13,9% голосов замкнул бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич.

Ранее Сандерс одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире.

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