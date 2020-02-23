Сандерс выиграл праймериз в Неваде
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На праймериз в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что он набрал в этом штате 46,2% голосов.
Второе место занял экс-вице-президент США Джо Байден с 23,6%.
Тройку с 13,9% голосов замкнул бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич.
Ранее Сандерс одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире.
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