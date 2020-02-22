Григорьев оценил идею закрепить в Конституции статус России как государства-миротворца

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал предложение о закреплении в Конституции поправки Спроси у него плз как он оценивает предложение внести в конституцию поправки «О миротворческой роли России в мире, об обеспечении мира народом Российской Федерации как общечеловеческой ценности» .

«В целом, положительно [оцениваю]. Почему бы и нет. Я считаю, что действия России как раз вполне соответствуют [модели государства-миротворца], и позиция России вполне соответствует [этой поправке] в этом формате. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу», - сказал Григорьев в интервью «Газете.Ru».

«Но это вопрос уже естественно, как решат наши законодательные органы власти. Безусловно, перед ними встанет вопрос, насколько это нужно вносить в Конституцию Российской Федерации, насколько это необходимо, чтобы это было отражено именно в Конституционном законе. Но это [поправка «О миротворческой роли России в мире»] вполне соответствует подходам Российской Федерации на международной арене», - резюмировал эксперт.