Президент Киргизии наградил Сергея Шойгу орденом «Достук»

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил министру обороны России Сергею Шойгу орден «Достук» («Дружба»). Об этом сообщается на сайте главы республики.

Отмечается, что российский министр получил орден за «значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между» между Киргизией и Россией.

»...награжден орденом «Достук», — говорится в сообщении.

Орденом «Достук» награждаются:за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами, укрепления всестороннего сотрудничества Киргизской Республики с другими государствами; за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности; за личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.

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