В Кремле подтвердили скорый телефонный разговор Путина и Эрдогана
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу, 21 февраля, состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Тайпом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
По словам Пескова, телефонный разговор политиков должен состояться вечером.
«Да, телефонный разговор подтверждаю», — сказал он.
Ранее Эрдоган анонсировал предстоящий разговор с российским коллегой. Он выразил уверенность, что этот он определит позицию страны в отношении Сирии.
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