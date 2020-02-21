Песков назвал ситуацию в Идлибе очень тревожной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб «очень тревожная» и вызывает глубокую обеспокоенность, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля прокомментировал предположения о возможном военном столкновении России и Турции, отметив, что ему не хотелось бы говорить о «худших сценариях».
По его словам, Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по вопросу урегулирования конфликта в сирийской провинции.
Ранее Песков сообщил, что обсуждается возможность проведения саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции.
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