Песков назвал ситуацию в Идлибе очень тревожной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб «очень тревожная» и вызывает глубокую обеспокоенность, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля прокомментировал предположения о возможном военном столкновении России и Турции, отметив, что ему не хотелось бы говорить о «худших сценариях».

По его словам, Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по вопросу урегулирования конфликта в сирийской провинции.

Ранее Песков сообщил, что обсуждается возможность проведения саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции.

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