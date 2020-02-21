Кремль призвал избегать дискриминации на фоне коронавирусной опасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя допустить дискриминации граждан Китая из-за того, что в стране зафиксирована вспышка коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль дорожит отношениями с китайской стороной, поэтому обговаривает все действия по теме по дипломатическим каналам. Кроме того, не может идти и речь о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера.

Песков отметил, что Россия солидарна с китайскими коллегами в этот нелегкий для них момент.

«И помощь оказывается, и адресуются все время китайцам предложения об оказании другой помощи», — отметил пресс-секретарь.

Однако он добавил, что немаловажная задача — оградить россиян и страну от проникновения коронавируса.

По последним данным, число зараженных вирусом по сему миру составило 76,7 тыс. человек. При этом скончались 2,2 тыс. человек, а выздоровели — 18,5 тыс.

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