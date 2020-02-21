В Кремле высказались о проведении саммита по Сирии с участием России

Возможность проведения саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала.

«Возможность проведения саммита проговаривается, каких-то четких решений на этот счет сейчас нет», — добавил Песков.

Он уточнил, что если все главы государств посчитают необходимым, то такая встреча может состояться.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.

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