Итальянский парламент принял резолюцию об укреплении отношений ЕС и РФ

Сенат Италии (верхняя палата парламента) принял резолюцию об укреплении отношений Евросоюза и России, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий документ уже направили в МИД страны и Совет министров.

«Мы таким образом рекомендуем правительству работать над укреплением отношений с РФ, в том числе в масштабе ЕС», — сказал председатель комиссии по иностранным делам и миграции Сената Вито Петрочелли.

При этом он добавил, что резолюцию поддержали большинство сенаторов в комиссии, что предполагает, что она будет принята и в нижней палате.

Известно, что в марте текущего года в Риме должны состояться межпарламентские консультации на уровне представителей нижних палат парламентов России и Италии.

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