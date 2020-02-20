Шнуров вступил в Партию роста

Музыкант Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что партийный билет Шнурову вручил глава партии Борис Титов в ходе встречи с председателями региональных отделений.

Кроме того, артист стал делегатом и будет представлять петербургскую фракцию на съезде партии 21 марта 2020 года.

«Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей», — сказал музыкант.

Помимо этого, Шнуров заявил, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее он рассказал, при каких условиях начнет заниматься политикой в России.