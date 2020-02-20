Шнуров вступил в Партию роста
close
Музыкант Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
Отмечается, что партийный билет Шнурову вручил глава партии Борис Титов в ходе встречи с председателями региональных отделений.
Кроме того, артист стал делегатом и будет представлять петербургскую фракцию на съезде партии 21 марта 2020 года.
«Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей», — сказал музыкант.
Помимо этого, Шнуров заявил, что не исключает своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
Ранее он рассказал, при каких условиях начнет заниматься политикой в России.