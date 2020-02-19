Рабочая группа попросит главу правительства дополнительное время на доработку КоАП

Рабочая группа хочет попросить главу российского правительства отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

«Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что по плану законопроекты нужно было внести в марте 2020 года, однако рабочая группа хочет продлить сроки до мая 2020 года. Что касается сроков внесения в Госдуму, то Минюст планирует перенести даты с апреля 2020 года на июнь 2020 года.

Отмечается, что позиция была поддержана представителями Федерального Собрания, которые также приняли участие в совещании.

В Минюсте пояснили, что законопроекты нуждаются в дальнейшем обсуждении из-за «широкого общественного звучания в обществе».

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