Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в регистрации кандидатуры в сенат
Бывший президент Боливии Эво Моралес получил отказ на регистрацию качестве кандидата в сенаторы.Об этом сообщает газета Deber со ссылкой на источник.
Отмечается, что решение отклонить заявку Моралеса принял Высший избирательный суд Боливии.
Так ранее лидер партии экс-президента «Движение к социализму» Леонардо Лоса рассказал о том, что кандидатура Моралеса в сенат от департамента Кочабамба была зарегистрирована.
Моралес, осенью вынужденно покинувший родину и ушедший в отставку, заявлял о желании участвовать в гонке в весенних парламентских выборах.
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