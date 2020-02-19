Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в регистрации кандидатуры в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес получил отказ на регистрацию качестве кандидата в сенаторы.Об этом сообщает газета Deber со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение отклонить заявку Моралеса принял Высший избирательный суд Боливии.

Так ранее лидер партии экс-президента «Движение к социализму» Леонардо Лоса рассказал о том, что кандидатура Моралеса в сенат от департамента Кочабамба была зарегистрирована.

Моралес, осенью вынужденно покинувший родину и ушедший в отставку, заявлял о желании участвовать в гонке в весенних парламентских выборах.

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