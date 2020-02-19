Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, передает РИА «Новости».

На открытии памятника на Васильевском острове Путин присутствовал лично. Он и вдова Собчака Людмила Нарусова положили к подножью памятника розы. Также цветы возложили близкие и друзья, включая дочь экс-мэра Ксению Собчак.

Президент прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Собчак руководил городом с 1991 по 1996 год. Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался от острой сердечной недостаточности.

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