Шойгу и Хафтар на встрече в обсудили ситуацию в Ливии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Во время переговоров стороны также отметили важность переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, когда были предприняты попытки для прекращения огня в ливийском государстве и нормализации обстановки.

Также Шойгу и Хафтар согласились с необходимостью выполнения решений Берлинской конференции по Ливии. Кроме того, представители двух стран выступили за независимость, единство и территориальную целостность Ливии.

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