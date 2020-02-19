Шойгу и Хафтар на встрече в обсудили ситуацию в Ливии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Во время переговоров стороны также отметили важность переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, когда были предприняты попытки для прекращения огня в ливийском государстве и нормализации обстановки.
Также Шойгу и Хафтар согласились с необходимостью выполнения решений Берлинской конференции по Ливии. Кроме того, представители двух стран выступили за независимость, единство и территориальную целостность Ливии.
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