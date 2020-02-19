Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Указ президента опубликован на официальном сайте главы государства.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2003 года. Он курировал украинское направление, а также участвовал в саммитах «нормандской четверки» на экспертном уровне.

Как отмечалось ранее, Сурков принял решение покинуть государственную службу в связи с изменением политического курса в отношении Украины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решением украинских вопросов займется замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.