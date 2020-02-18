Поправки в Конституцию могут позволить президенту распускать ГД без утверждения кабмина

Рабочая группа предложила внести в Конституцию поправки, согласно которым президент России сможет распустить Государственную Думу, если она не утвердит более трети состава кабинета министров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя рабгруппы по изменению конституции Павла Крашенинникова.

При этом, как отмечается, глава государства сможет утвердить новые выборы.

«Мы обсуждали на подгруппе и пришли к мнению, что такая норма вполне возможна», — отметил Крашенинников.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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