В МИД Украины рассказали о планах по обмену лиц до нового нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев рассчитывает на очередной обмен задержанными лицами с Москвой перед новым саммитом «нормандского формата». Об этом сообщают «Украинские новости».

Он отметил, что в ходе предыдущей встречи «четверки» в Париже удалось «более-менее» достичь прогресса по вопросу обмена людей.

«Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными», — сказал Пристайко.

Нормандский саммит с главами России, Украины, Франции и Германии состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

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