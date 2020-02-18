Глава МИД Украины предсказал ухудшение российско-белорусских отношений

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшатся. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

По его мнению, впереди у Белоруссии тяжелые времена и если она захочет быть независимой, ее ожидает война с Россией.

По словам дипломата, украинцы ранее были такими же «спокойными и терпеливыми» как белорусы, «пока они (Россия. — прим. ред.) не начали убивать нас».

На этот случай Пристайко дал Белоруссии совет. Согласно нему, когда на республику «нападет» Россия, Белоруссия будет вынуждена выбрать один из двух вариантов: либо отступить с помощью иностранных партнеров, либо сразу начать воевать.

При этом он добавил, что надеется на ошибочность своего мнения.