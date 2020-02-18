В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По его словам, в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение, хотя в этой ситуации нет места для политики. Косачев добавил, что украинские моряки подтвердили факт браконьерства и согласились, что их «задержали по сути».

«Конечно, украинская сторона сейчас будет делать из этого спектакль. Они будут выставлять ситуацию таким образом, что «агрессивная Россия нападает на незалежную Украину», — завил парламентарий.

Он отметил, что ситуация должна развиваться исключительно в правовом поле.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту. Во время проверки у них обнаружили свыше 290 экземпляров камбалы-калкан, а также запрещенную ставную сеть.

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