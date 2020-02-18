В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По его словам, в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение, хотя в этой ситуации нет места для политики. Косачев добавил, что украинские моряки подтвердили факт браконьерства и согласились, что их «задержали по сути».

«Конечно, украинская сторона сейчас будет делать из этого спектакль. Они будут выставлять ситуацию таким образом, что «агрессивная Россия нападает на незалежную Украину», — завил парламентарий.

Он отметил, что ситуация должна развиваться исключительно в правовом поле.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту. Во время проверки у них обнаружили свыше 290 экземпляров камбалы-калкан, а также запрещенную ставную сеть.

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