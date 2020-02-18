Главу Мюнхенской конференции по безопасности внесли в базу «Миротворца»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

На сайте сказано, что Ишингер попал в базу данных за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом.

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции появился план по урегулированию на Украине, состоящий из 12 шагов, однако позже он был удален. Среди авторов документа числились бывшие правительственные чиновники США, Европы и России, в том числе Вольфганг Ишингер.

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