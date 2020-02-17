Евросоюз продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз продлил санкции в отношении Белоруссии еще на год, до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Совет ЕС принял решение продлить на год запрет на ввоз оружия и полицейской спецтехники в Белоруссию, а также продлить ограничительные меры против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах».

Брюссель ввел первые визовые санкции против Белоруссии и ее главы Александра Лукашенко в 2002 году в связи с нарушением прав человека. В 2016 году в ЕС приняли решение об отмене некоторых санкций, например, против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. На данный момент в силе остаются эмбарго на ввоз оружия и ограничения против четырех белорусских силовиков.

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