Глава МИД Франции заявил, что на Британия и ЕС на переговорах «будут рвать друг друга на части»
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что переговоры ЕС и Великобритании об отношениях между ними после Brexit будут сложными. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его мнению, это касается переговоров, которые собирается начать Евросоюз «по вопросам торговли и по механизму будущих отношений».
«Мы будем рвать друг друга на части», — заявил Ле Дриан. .
Соединенное Королевство официально покинуло ЕС 31 января (ночью 1 февраля по мск).