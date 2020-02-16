Глава МИД Франции заявил, что на Британия и ЕС на переговорах «будут рвать друг друга на части»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что переговоры ЕС и Великобритании об отношениях между ними после Brexit будут сложными. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, это касается переговоров, которые собирается начать Евросоюз «по вопросам торговли и по механизму будущих отношений».

«Мы будем рвать друг друга на части», — заявил Ле Дриан. .

Соединенное Королевство официально покинуло ЕС 31 января (ночью 1 февраля по мск).