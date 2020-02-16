Роухани счел коронавирус незваным гостем

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что новый тип коронавируса COVID-19 является незваным гостем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил сожаление, что эта инфекция появилась в КНР.

«Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ», — сказал Роухани.

Он отметил, что всем должны оказывать друг другу поддержку «в этом весьма печальном событии, чтобы преодолеть его».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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