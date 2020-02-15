Решение о встречи Путина и Эрдогана будет принято после встречи министров России и Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение о проведении саммита президента России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана будет принято после российско-турецких переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечаются, что переговоры пройдут в Москве в понедельник, 17 февраля.

«Мы решим после этой встречи, необходимо ли провести встречу президентов», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что президенты договорились по телефону, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел, а лидеры России и Турции встретятся при необходимости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу