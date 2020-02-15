Решение о встречи Путина и Эрдогана будет принято после встречи министров России и Турции
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение о проведении саммита президента России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана будет принято после российско-турецких переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечаются, что переговоры пройдут в Москве в понедельник, 17 февраля.
«Мы решим после этой встречи, необходимо ли провести встречу президентов», — сказал Чавушоглу.
Он добавил, что президенты договорились по телефону, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел, а лидеры России и Турции встретятся при необходимости.
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