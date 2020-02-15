Зеленский отреагировал на 12 шагов урегулированию конфликта по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности представленный план из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну на востоке Украины. А нас… Это же у нас там война. Просто хочу напомнить, можно спросить нас», — заявил он.

Зеленский добавил, что в приоритет он ставит украинскую независимость, политику и видение урегулирования этой ситуации.

На сайте Мюнхенский конференции 14 февраля появился план по урегулированию на Украине, однако позже он был удален. В числе составителей документов числились бывшие правительственные чиновники США, Европы и России.

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