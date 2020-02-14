Путин и Зеленский обсудили обмен связанных с конфликтом на Украине удерживаемых лиц

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили об обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц. Об этом рассказали в Кремле.

Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны.

В Кремле подчеркнули, что российская и украинская стороны выразили готовность продолжить усилия, направленные на обмен и освобождение удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Других подробностей обсуждения темы в Кремле не привели.

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