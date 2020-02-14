Путин и Зеленский обсудили обмен связанных с конфликтом на Украине удерживаемых лиц

close
Reuters/РИА «Новости»

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили об обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц. Об этом рассказали в Кремле.

Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны.

В Кремле подчеркнули, что российская и украинская стороны выразили готовность продолжить усилия, направленные на обмен и освобождение удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Других подробностей обсуждения темы в Кремле не привели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин прямо спросил у Зеленского про выполнение Киевом минских соглашений

Путин и Зеленский обсудили по телефону новый нормандский саммит

Кремль пообещал судить о новом офисе Зеленского по поступкам