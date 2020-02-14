Песков высказался об угрозах российскому послу в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на угрозы, поступающие послу РФ в Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что Кремль не сомневается в оказании со стороны Турции всех необходимых мер по охране посла и других сотрудников российских компаний и учреждений, расположенных в Турции.

Вопрос о необходимости рекомендовать российским туристам отказаться от идеи ехать в Турцию он перенаправил Министерству иностранных дел РФ.

До этого посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему поступали угрозы в связи с обострением ситуации в Идлибе. На это Анкара заявила об усилении мер по обеспечению безопасности посольства России.