Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам главы республики, президенты переговаривались за завтраком, который длился около 1,5 часа.

Он отметил, что в ходе встречи они затронули проблемы середины прошлого века, а также современные угрозы в РФ, в Белоруссии и в других странах.

Лукашенко добавил, что старался выводить разговор к тому, что Минск и Москва многого достигли вместе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков заявил, что предложения объединить РФ и Белоруссию не было

— Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

— Есть разногласия: Кремль о переговорах с Лукашенко