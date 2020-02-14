ЦИК возьмет на себя организацию голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому организацией подготовки проведения всероссийского голосования по ищменениям в конституции займтся ЦИК РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что комиссии предстоит реализовать мероприятий в соответствии с подпунктом 9 статьи 21 федерального закона от 12 июня 2002 года.

Средства же на проведение голосования выделит правительство из федерального бюджета. Их сумма будет определена с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

Отмечается также, что объем данных средств не должен быть меньше суммы, выделенной на выборы президента РФ 2018 года.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.