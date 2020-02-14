Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

Анкара усилила меры по обеспечению безопасности посольства России после того, как в адрес посла Алексея Ерхова были направлены письма с угрозами из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.

Дипломат подтвердила, что ситуация обострилась, и отметила, что само диппредставительство обратилось к турецким властям с просьбой предпринять дополнительные меры.

Она также добавила, что некоторые люди угрожают Ерхову с лозунгом: «Посол, не выходи на улицы Анкары».

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