Опубликована последняя серия архивных фотографий Путина

На сайте Кремля появилась последняя серия архивных фотографий и видеоматериалов президента России Владимира Путина, в том числе личные кадры, сделанные в период с 2015 по 2019 года.

Среди представленных материалов есть изображения главы государствами с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпинем и другими.

В альбом «Путин. 20 лет» вошли фотографии, напоминающие о деятельности российского лидера на протяжении двух десятилетий.

http://kremlin.ru/events/president/news/62775

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