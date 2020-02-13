Опубликована последняя серия архивных фотографий Путина
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На сайте Кремля появилась последняя серия архивных фотографий и видеоматериалов президента России Владимира Путина, в том числе личные кадры, сделанные в период с 2015 по 2019 года.
Среди представленных материалов есть изображения главы государствами с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпинем и другими.
В альбом «Путин. 20 лет» вошли фотографии, напоминающие о деятельности российского лидера на протяжении двух десятилетий.
http://kremlin.ru/events/president/news/62775
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