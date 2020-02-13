Германия арестовала подозреваемого в нарушении санкционного режима против России

Генеральная прокуратура Германии арестовала гражданина ФРГ, подозреваемого в запрещенной продаже оружейного оборудования в Россию, передает РИА «Новости».

«В период с января 2016 года до января 2018 года было произведено семь экспортных поставок, общая сумма заказов которых составила около €8 млн», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры ФРГ.

По версии обвинения подозреваемый Александр С. поставлял станки для российских компаний, действующих в военной сфере. Он проводил операции через подставных покупателей и представлял ложную документацию для получения разрешения на экспорт. Предполагается, что мужчина действовал в коммерческих целях и мог сотрудничать с российскими спецслужбами.

В качестве одной из санкционных мер Европейский союз ввел оружейное эмбарго, то есть запретил продажу в Россию любых товаров, которые могут использоваться в военной сфере. Отношения России и Европы ухудшились после ситуации с Крымом и Украиной в 2014 году.