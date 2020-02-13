Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Викторов уточнил, что в 2019 году около 6 тысяч россиян не смогли посетить Израиль по причине отказа во въезде.

При этом, по словам посла, большинство из тех, кому отказали, утверждают, что выполнили все установленные требования, которые необходимы для пересечения границы.