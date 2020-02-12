Мишустин отменил около 3,6 тысяч устаревших актов СССР

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании около 3621 актов СССР утратившими силу или недействующими на территории России.

Документ был опубликован на сайте правительства.

«Признать не действующими на территории Российской Федерации акты СССР и их отдельные положения по перечню согласно приложению», - говорится в документе.

Постановление признает утратившими силу акты, принятые с 1923 года по 1991 год.

Самыми ранними актами СССР, признанными не действующими в России, стали постановление СНК Союза ССР от 10 июля 1923 года «О мерах борьбы с проказой» и декрет ЦИК СССР и СНК от 20 мая 1924 года «О потребительской кооперации».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев отменил около 1300 устаревших актов РСФСР

— Юрист прокомментировал отмену Медведевым законов СССР и РСФСР