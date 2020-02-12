Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева могут перевести из колонии в тюрьму. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Иркутского областного суда.

Отмечается, что 12 февраля в этот суд поступила апелляционная жалоба от Дадаева. Он был не согласен с решением районного суда Иркутска о его переводе из исправительной колонии в тюрьму.

Ранее суд удовлетворил представление руководства исправительной колонии №3, которое предложило перевести убийцу Немцова в тюрьму.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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