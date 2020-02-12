Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

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Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Внутренних войск МВД России... Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Внутренних войск МВД России...
Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Внутренних войск МВД России...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева могут перевести из колонии в тюрьму. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Иркутского областного суда.

Отмечается, что 12 февраля в этот суд поступила апелляционная жалоба от Дадаева. Он был не согласен с решением районного суда Иркутска о его переводе из исправительной колонии в тюрьму.

Ранее суд удовлетворил представление руководства исправительной колонии №3, которое предложило перевести убийцу Немцова в тюрьму.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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