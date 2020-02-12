В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил компромисс: возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его заявление в эфире телеканала «Прямой».

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — сказал Арахмия.

Депутат уточнил, что подобная договоренность может быть достигнута, если в обмен на подачу воды, вооруженные формирования отойдут к Ростову, и Украина восстановит полный контроль над границей.

Как сообщается, ранее появилась информация, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней и город с 10 февраля перейдет на подачу воды по графику. Позднее глава Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодняшний день потребности вводить график подачи воды нет.

Ранее на Украине предложили продать земли для «защиты» от России.