Аксенов отметил готовность Крыма провести новую Ялтинскую конференцию

Глава Крыма Сергей Аксенов уведомил, что полуостров готов принять конференцию пятерки стран-участниц Совбеза ООН в Ялте. Об этом пишут «Известия».

По его словам, республика соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина, в случае если оно последует.

Глава республики отметил, что этот вопрос заключается лишь в том, готовы ли к встрече в Крыму западные политики, которые «зациклены на санкциях».

«Сознание собственной исключительности и уверенность в праве Запада навязывать миру свою волю и свои ценности мешают нашим «партнерам» адекватно воспринимать реальность», — считает Аксенов.

При этом он выразил мнение, что встречу можно организовать в любом месте, но она должна привести к возрождению «духа Ялты».

Политик пояснил, что этот «дух заключается в готовности лидеров подняться над собственными амбициями и сиюминутной политической конъюнктурой ради стратегических интересов народов своих стран», а также сохранения стабильности в мире.