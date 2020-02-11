Россия предложила привлечь международный квартет к решению палестинского вопроса

Решение палестинского вопроса требует привлечения международного квартета (Россия, США, ООН, Евросоюз. – примечание «Газеты.Ru»), заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности (СБ) организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Небензи, международный квартет посредников является единственным признанным Совбезом ООН механизмом сопровождения мирного процесса на Ближнем Востоке. Российский поспред отметил, что решение палестинского вопроса требует активизации работы квартета.

В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.

Проект Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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