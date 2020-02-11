Аббас сравнил со швейцарским сыром составленную США карту Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в Совете Безопасности ООН, раскритиковал предложенный США план палестино-израильского урегулирования, передает «Интерфакс».

По его мнению, данный план не принесет мир и стабильность региону.

Палестинский лидер продемонстрировал на заседании карту, представленную Вашингтоном, и сравнил ее с известным своими дырками швейцарским сыром. Таким образом он обратил внимание США на то, что в плане Палестина лишена многих районов, на которые она претендует.

В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.