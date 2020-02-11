Украина не намерена повышать статус дипотношений с Россией
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Украина не намерена повышать статус дипломатических отношений с Россией путем назначения посла в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинское министерство иностранных дел.
В ведомстве заявили об отсутствии оснований для данного шага из-за продолжения агрессии со стороны России и оккупации украинских территорий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона «не против» обмена послами с Украиной.
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