Reuters: власти США разрешили сотрудникам консульства покинуть Гонконг из-за коронавируса
Госдеп Соединенных Штатов разрешил сотрудникам американского консульства в Гонконге и членам их семей добровольно покинуть город из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.
В Госдепе пояснили, что присутствие в Гонконге в настоящее время сотрудников консульства США не обусловлено чрезвычайной необходимостью.
В ведомстве охарактеризовали данный шаг как меру предосторожности, связанную с неопределенностью в связи с распространением болезни.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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