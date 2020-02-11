Reuters: власти США разрешили сотрудникам консульства покинуть Гонконг из-за коронавируса

Госдеп Соединенных Штатов разрешил сотрудникам американского консульства в Гонконге и членам их семей добровольно покинуть город из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.

В Госдепе пояснили, что присутствие в Гонконге в настоящее время сотрудников консульства США не обусловлено чрезвычайной необходимостью.

В ведомстве охарактеризовали данный шаг как меру предосторожности, связанную с неопределенностью в связи с распространением болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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