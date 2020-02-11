Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Сочи затронул тему публикаций в российских средствах массовой информации и Telegram-каналах. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример «информационные вбросы» о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.

По словам белорусского лидера, он назвал президенту России фамилии людей, которые «стоят за каналами», искажающими информацию о Белоруссии.

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