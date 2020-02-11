Зеленский не исключает конфликта с Коломойским из-за обыска на телеканале

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности конфликта с бизнесменом Игорем Коломойским после обысков на телеканале «1+1». Об этом глава государства заявил в интервью «Интерфакс».

Зеленский отметил, что любит принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1», однако это не влияет на сложившуюся ситуацию.

«Ну, будет конфликт, что я могу сделать», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в офисе телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского. По данным Зеленского, именно с техники, расположенной в этом помещении, записи прослушки премьера были загружены в интернет.

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