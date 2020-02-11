Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался «глаза в глаза» с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял. Об этом политик сказал в интервью «Интерфаксу».

Зеленский рассказал, что контакт «глаза в глаза» показывает истинного человека, несмотря на все данные разведки. Он выразил уверенность, что президент России хочет мира в Донбассе.

«Он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — добавил политик.

Отмечается, что Зеленский рассказал об общении с Путиным, которое состоялось 9 декабря в Париже.

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