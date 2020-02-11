Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает «Интерфакс».

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из «соросят», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины признает, что наверняка есть люди, которые получили образование на деньги фонда Сороса.

Также Зеленский добавил, что члены правительства не должны быть одинаковыми, поскольку необходимо наличие разных точек зрения.

«Мне кажется, что должны быть разные – и «соросята», и «антисоросята»», — подытожил он.

Ранее высказывались мнения, что американский финансист Джордж Сорос вмешивается в украинские внутренние дела через множество хорошо организованных структур.

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